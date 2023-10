TURISMO – Pedalinhos do Ver-O-Rio são revitalizados e ganham cores de artistas paraenses

Os rios permeiam a história, a cultura, a gastronomia e o dia a dia do Pará. Entendendo a importância deles para o estado e para o paraense, o Boticário presta uma homenagem à maior população do Norte do país com a campanha “Pará, o Amor Flui Aqui”. Uma ação que estimula todos os sentidos e deixará neste mês de outubro um legado em um dos principais cartões postais de Belém, no complexo turístico Ver-O-Rio.

Com o objetivo de enaltecer a multiculturalidade do estado, a marca celebra os caminhos, as cores, o sotaque, os sons, cheiros e sabores que enchem o paraense de orgulho, ressaltando a diversidade de várias formas. A campanha contou com equipe local na sua produção, garantindo a real conexão com o estado. Nas redes sociais, o chef de cozinha paraense Thiago Castanho, um dos mais renomados do país, faz parte do grupo de influenciadores que falará sobre as belezas do estado e contará como é ser paraense nas diferentes regiões.

A campanha estará presente em diferentes canais de comunicação para estar próxima dos consumidores em suas jornadas diárias. O grande momento da ação ocorrerá no complexo turístico Ver-O-Rio, que terá seus seis pedalinhos revitalizados e estampados com trabalhos de artistas locais. “Sabemos que o paraense se conecta com esta janela que se abre para as belezas da Baía do Guajará. A nossa marca já está presente no dia a dia da população do estado e quer estar ainda mais próxima. Temos o consumidor sempre no centro de nossas decisões e apostamos em campanhas regionalizadas para estreitar ainda mais essa relação”, conta a diretora de Marketing Regional e Comunicação com a Rede de Franquias, Jacqueline Tobaru.

ESTILIZAÇÃO

Os equipamentos em formato de cisne receberão a intervenção de três importantes artistas do cenário cultural de Belém: Renata Segtowick, Thay Petit e Julia Leão, que buscaram referências na cultura, em lugares, na flora, na fauna e na culinária paraense para transformar seu amor pelo Pará em belas ilustrações que tornarão a paisagem do Ver-o-Rio ainda mais bonita e colorida. A ação soma-se ao espaço que, recentemente, recebeu uma intervenção artística e se tornou o maior museu de arte a céu aberto da Amazônia.

“É uma honra fazer parte dessa campanha que celebra as raízes, a ancestralidade que a região exala em cada cantinho, cada esquina e cada paraense. É gratificante participar de um projeto com mulheres inspiradoras e plurais que representam a cara da nossa gente. Essa é a nossa casa”, destaca a ilustradora Renata Segtowick.

EVENTO

A entrega dos pedalinhos será marcada por uma ação no Ver-O-Rio que ocorrerá nos dias 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 de outubro, sempre das 17h às 23h. Será possível fazer um passeio gratuito com até três pessoas nos pedalinhos. Basta o visitante fazer um cadastro no Clube Viva do Boticário para retirar o voucher. O registro será feito em um espaço instagramável, no qual os visitantes também poderão conhecer e experimentar produtos, ganhar brindes e curtir as músicas do DJ Me Gusta.

SERVIÇO

Data: 12,13,14,15,21,22 e 23 de Outubro

Hora: 17h às 23h

Local: Complexo Turístico do Ver-o-Rio- Av. Mal. Hermes, 1374 – Umarizal

Imagens: Temple Comunicação