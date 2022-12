Turismo

O governo estadual anunciou com alegria o retorno do Pará à rota turística e que está chegando a capital paraense um navio cruzeiro cheio de turistas que virão conhecer a Metrópole da Amazônia, onde acontece o Círio de Nazaré e onde está a maior feira a céu aberto da América Latina, o velho Ver-o-Peso. A previsão é que mais navios cruzeiros voltem a colocar Belém em suas rotas, assim como já acontece com Santarém, no oeste do Estado, região do Baixo Amazonas, onde há uma programação de chegada de cruzeiros para que turistas visitem Alter do Chão, a Ilha do Amor, onde é realizado o festival do Çairé.