Turista é decaptado por hélice de helicóptero ao tentar tirar selfie

No momento que tentava tirar uma selfie, um turista britânico identificado como Jack Fenton, de 22 anos, foi decapitado pela hélice de um helicóptero que estava decolando. O caso ocorreu na última quarta-feira (27), na Grécia.

O jovem estava se preparando para voltar ao Reino Unido de uma viagem em Mykonos. Durante o passeio, ele parou para usar o celular e caminhou para trás das pás da cauda do helicóptero, que ainda estavam em movimento.

De acordo com o jornal inglês Daily Star, ele foi atingido na região do pescoço e morreu na hora. As autoridades estão investigando o caso.

A imprensa local informou que o piloto do helicóptero pode enfrentar acusações de homicídio culposo, se for descoberto que os responsáveis pela aeronave permitiram que os passageiros saíssem antes que as pás do rotor parassem.

