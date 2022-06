Turista morre afogado na praia do Atalaia em Salinas

Um homem acabou morrendo afogado na manhã da última segunda-feira, 6, na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. O homem foi identificado como Raimundo Francisco de Souza, 38, e segundo as informações colhidas era do município de Açailândia, no Maranhão. Ele estava a passeio na praia com a família.

O homem foi retirado do mar por populares e ainda aguardou o socorro do Corpo de Bombeiros. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma equipe de resgate tenta reanimar Raimundo, mas sem sucesso.

Fonte: Roma News