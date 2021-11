Turista que veio participar de pesca esportiva em Oriximiná está desaparecido na região do rio Trombetas

Um turista natural do estado do Rio Grande do Sul, está desaparecido desde esta quarta-feira (3), no Rio Trombetas, no município de Oriximiná, no oeste do Pará. Raul Augusto Maffacioli, 61 anos, estava com um grupo de turistas na região praticando pesca esportiva, quando caiu da embarcação em que se encontrava e desapareceu e um serventuário do rio Trombetas. O nome do desaparecido foi confirmado pelo Portal OESTADONET junto a familiares de Raul.

De acordo com informações apuradas pelo Portal OESTADONET, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém, já tomou conhecimento do desaparecimento do turista e enviou uma equipe de buscas ao local, que é de difícil acesso. Desde o início da manhã desta quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros de Oriximiná já seguiram para o local.

Raul Augusto Maffacioli é natural da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. É aposentado do Banrisul. Ele veio à região juntamente com mais 13 pessoas, sendo 12 também de Lajeado, e mais um turista alemão. O grupo chegou ao município de Oriximiná para praticar pesca esportiva no Rio Trombetas.

O acidente teria ocorrido por volta das 9h30 desta quarta-feira. Raul estava em uma embarcação com o turista alemão e mais o piloto quando o barco foi a pique. O turista estrangeiro e o piloto conseguiram se salvar. Raul não teve a mesma sorte e segue desaparecido até o fechamento desta edição.

Fonte: O Estado Net