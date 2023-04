Turistas romenos são agredidos durante tentativa de assalto na Bahia

Neste sábado (22), dois turistas romenos foram agredidos no momento em que estavam no Pelourinho, em Salvador (BA). A Polícia Civil disse que eles foram feridos durante uma tentativa de assalto. As informações são do G1.

Imagens mostram os turistas com sangue nas mãos e no rosto. Eles teriam reagido à ação dos criminosos.

Os romenos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acabaram sendo levados para um hospital particular.

Os suspeitos do crime fugiram e ainda não foram achados. Uma queixa foi registrada na Delegacia de Proteção ao Turista.

