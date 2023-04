Turma colegial realiza gincana solidária em prol da população carente

Com objetivo de ajudar os menos favorecidos, o colégio Santa Rosa realiza, anualmente, a Gincana Mutirão da bondade, como um “Grito Solidário”, em benefício de comunidades carentes, onde as religiosas Filhas de Sant’Ana dinamizam um trabalho de evangelização e promoção humana, acompanhando e apoiando no atendimento às necessidades dessas comunidades.



Para ajudar essas comunidades, os alunos da sala 1904 estão arrecadando alimentos não perecíveis, como: arroz, feijão, leite, macarrão, açúcar, café, achocolatado, óleo e biscoito, além de materiais de higiene (Fraldas infantis ou geriátricas, sabonetes, shampoo, escova de dentes e creme dental).



Esse material todo será montado em cestas e distribuídos à população carente cadastradas em instituições lilantrópicas da cidade, segundo informam alunos envolvidos na ação.

COMO DOAR

A pessoa interessada em participar desta gincana de bondade pode deixar sua oferta Santa Rosa na portaria do colégio, localizado na Travessa Padre Eutíquio, 1549 – Batista Campos, em nome da sala 1904, ou então doar uma quantia via PIX. Para mais informações, entrar em contato pelo fone (91)985888214.

Imagem: Divulgação