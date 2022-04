Turma Fantástica ganha destaque por sua atuação em festas infantis

Encarar o desafio de entrar em um ramo artístico não muito explorado, é uma ousadia para poucos, mas para os integrantes de animação infantil, Turma Fantástica, sua profissão é a mais pura demonstração de amor ao que se faz rotineiramente. Tendo o prestígio de serem a maior banda do estilo no Estado do Pará, o grupo ganha destaque pela sua resistência e renascimento pós-pandemia, e ao continuar na ativa com sua agenda de shows recheada de sucessos.

“Pra gente sempre foi um desafio né, desde que nos encontramos e nos reunimos com esse interesse em comum, lidar com a criançada e com os demais tipos de público também, nos é um prazer, a gente faz o sucesso que faz pelo amor mesmo, é um reconhecimento maravilhoso esse que estamos tendo agora”, agradece Ayla dos Santos, integrante do grupo.

Ao surgir na cena artística paraense em meados dos anos 2000, o grupo busca em cada apresentação, incentivar práticas educativas, de higiene, de conduta social que vise melhorar a formação cidadã de cada pessoinha que brinca e aprende se divertindo nos espetáculos realizados pelo grupo de animação infantil.

Já tendo se apresentado nas mais diversas casas de shows e de festas da cidade, o grupo também possui alcance para fora da capital paraense, se apresentando ao longo de mais de duas décadas, nos quase 144 municípios do estado, levando sua cultura, animação, brindes e brincadeiras para fora de Belém, com a sua assinatura e alegria singulares.

Com música também embalando as festas em que frequentam, a identidade e a cultura regional são marcas que não podem faltar dentro das apresentações da Turma Fantástica, que busca tocar nos eventos, músicas que transmitam o imaginário amazônico, rico nas suas lendas, personagens, saberes e mitologias que são de grande aceitação do público regional.

“Eles adoram quando a gente interpreta os seres mitológicos da Amazônia, as lendas que explicam os fenômenos que ocorrem ao nosso redor, isso por si só já é atrativo pra criançada, e até mesmo para os pais, mas isso através da música, internaliza na criança ela aprende mesmo, como um processo educativo que tanto prezamos”, explica Ayla.

Ao conseguirem se reerguer ao longo do período de pandemia da covid-19, a banda se reunia e passava a fazer lives musicais e de contação de histórias para o público infantil, que estava diretamente afetado pelo isolamento social e sem muitas atrações vivas para se divertirem: “Foi um período de resiliência, achávamos que iríamos ter que seguir rumos diferentes, por que foi muito difícil, mas graças a Deus o retorno foi muito positivo, e aproveitamos a ocasião para nos renovar enquanto banda, crescemos muito e agradecemos ao público por isso”, agradece a cantora.

