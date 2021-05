TV argentina noticia morte de William Shakespeare após vacina. Entenda

Um canal de televisão argentino cometeu um pequeno – e cômico – erro ao noticiar a morte de ninguém mais, ninguém menos que… William Shakespeare, um dos escritores mais importantes da língua inglesa. Ele teria falecido cinco meses após receber a vacina contra a Covid-19.

A gafe aconteceu após a locutora do Canal 26 Noelia Novillo confundir o escritor com William “Bill” Shakespeare, um idoso de 81 anos de Warwickshire, que ficou conhecido como o primeiro homem a se vacinar contra a Covid-19 no Reino Unido.

O escritor William Shakespeare morreu em 1616, enquanto seu homônimo morreu vítima de um derrame que não teve relações com a vacina da Covid-19.

Novillo, porém, não percebeu o pequeno erro e informou aos telespectadores, na noite dessa quinta-feira (27/5), a morte do dramaturgo.

“Temos notícias que nos deixaram perplexos, dada a grandeza desse homem”, disse ela. “Estamos falando sobre William Shakespeare e sua morte. Avisaremos como e por que isso aconteceu”, continuou.

Durante a filmagem de Bill Shakespeare (foto em destaque) conversando enquanto recebia a vacina, o locutor acrescentou: “Como todos sabemos, ele é um dos escritores mais importantes da língua inglesa – para mim, o mestre. Aqui está ele. Ele foi o primeiro homem a receber a vacina contra o coronavírus. Ele morreu na Inglaterra aos 81 anos”.

Assista:

O erro logo foi parar nas redes sociais e internautas comentaram. “Houve apenas alguns anos entre eles”, escreveu um usuário do Twitter.

“Não vamos chorar por William Shakespeare. Ele viveu sua vida e gostou do afeto das pessoas por séculos”, pediu outro.

