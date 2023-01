TV espanhola expõe compras de Daniel Alves na prisão

Nesta sexta-feira (27), o jogador Daniel Alves completou uma semana na prisão, após ser preso acusado de assédio sexual e estupro na Espanha.

Uma rede de TV espanhola divulgou a lista de compras feitas pelo atleta brasileiro nesses dias, após receber um cartão pré-pago para poder consumir alguns produtos dentro da cela na penitenciária Brians II, em Barcelona.

Segundo a reportagem, Daniel comprou quatro latas de atum, quatro iogurtes, um desodorante, um shampoo e um energético.

A emissora diz ainda que algumas mulheres de presos reclamam do tratamento diferenciado que o jogador supostamente tem recebido dentro da cadeia.

Daniel cumpre prisão preventiva após acusação de ter agredido uma mulher durante uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A vítima disse que foi obrigada a ter relações sexuais com o jogador. Ele diz que teve relações consensuais com a mulher, mas tem apresentado depoimentos contraditórios à polícia.

Caso seja condenado, Daniel Alves pode pegar até 15 anos de prisão.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Fernando Bizerra Jr