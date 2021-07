TV Globo revela detalhes e estreia de novo “Domingão” com Luciano Huck; Fernanda Gentil ganha game show e “Caldeirão” tem mudanças — entenda!

Martelo batido! Nesta quinta-feira (22), a TV Globo acabou com o mistério e anunciou todas as mudanças de sua grade nos finais de semana. Com a saída de Fausto Silva, Luciano Huck assumirá um novo “Domingão” já em setembro. O “Se Joga”, por sua vez, será novamente extinto, enquanto Fernanda Gentil terá um programa inédito.

A “Super Dança dos Famosos”, que foi ao ar no lugar do “Domingão do Faustão”, chega ao fim no dia 29 de agosto. A partir de então, Tiago Leifert passa o bastão para Luciano Huck. A nova atração de Huck manterá o tradicional nome “Domingão”, mas trará um novo formato e estreará em 5 de setembro. De acordo com a emissora, o programa “vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”. Para 2022, o canal também promete muitas novidades no dominical.

Luciano Huck assumirá o novo “Domingão” a partir de 5 de setembro. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Com a dança das cadeiras, Luciano deixa o “Caldeirão do Huck” e abre espaço para um novo apresentador. Contudo, o substituto ou substituta ainda não foi divulgado. “O nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano”, explicou a Globo. O que se sabe é que esse novo “Caldeirão” já vai ao ar no dia 4 de setembro.

Na mesma data, no sábado, a emissora passa a exibir uma seleção de filmes e melhores momentos da “Escolinha”, ocupando o espaço que pertencia ao “Se Joga”. Porém, Fernanda Gentil já ganhou um novo programa para chamar de seu! A partir de outubro, a jornalista será a apresentadora de um game show. Sua atração vai ao ar nos domingos, na faixa horária que antecede o futebol. Ufa… Como diz a própria emissora: vem aí!

Com o fim do “Se Joga”, Fernanda Gentil terá um game show nas tardes de domingo. (Foto: Glovo/João Miguel Jr)

Confira o comunicado na íntegra:

“A partir de setembro, curtir os fins de semana com a TV Globo vai ser ainda mais especial: a emissora estreia uma nova programação, com atrações inéditas, novos apresentadores no comando de programas consagrados e nova sessão de filmes.

No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil encerra o ‘Se Joga’ para se dedicar, em outubro, à apresentação de um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol. Já a partir da semana seguinte, dia 04 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema: depois da ‘Sessão Comédia’, com ‘O Melhor da Escolinha’, vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família. Na mesma data, mais uma estreia: o ‘Caldeirão’ virá com novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano.

No dia 29 de agosto, Tiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do ‘Super Dança dos Famosos’. No dia 05 de setembro, Luciano Huck assumirá o ‘Domingão’, num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do ‘Domingão’ com muitas novidades”.

Patrocinadores teriam pressionado antecipação das mudanças

A princípio, a previsão era de que Luciano Huck ocupasse o lugar de Fausto Silva apenas em 2022, e não no segundo semestre de 2021. Entretanto, de acordo com informações divulgadas por Patrícia Kogut, do jornal O Globo, havia pressa por parte de patrocinadores. Segundo a jornalista, os anunciantes gostariam que Huck assumisse logo a programação de domingo no canal.

Conforme apurado pelo Notícias da TV, havia ainda uma preocupação de que a TV Globo não tivesse um dominical forte até o fim do ano. Isso porque as maiores campanhas das marcas acontecem em datas comemorativas e especiais como Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Assim, caso não houvesse uma atração de peso no horário, as empresas anunciantes poderiam ter prejuízos.

Embora a emissora, originalmente, tenha pensado em criar o dominical do zero, há a chance de que Huck leve algo do que já faz nas tardes de sábado para a nova atração. De acordo com Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, essa seria a vontade do apresentador. O “Visitando o Passado”, por exemplo, poderia entrar como uma opção ao tradicional “Arquivo Confidencial”. No quadro de Luciano, as casas da infância das celebridades são ‘reconstruídas’, o que garante relatos e momentos emocionantes dos artistas com a família. Nos resta aguardar para conferir o novo “Domingão”!

Após 32 anos no ar, Fausto Silva deixou o “Domingão do Faustão” e não teve como se despedir. (Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal)

Mudanças após saída abrupta de Faustão

Antes prevista para dezembro, a saída de Faustão foi antecipada abruptamente pela TV Globo. O anúncio foi feito no dia 17 de junho pelo canal, que alegou “razões estratégicas e internas” para o rompimento do contrato de mais de 32 anos. Fausto, por sua vez, já assinou contrato com a Band. A emissora avalia se fará a estreia do apresentador ainda este ano.