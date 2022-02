TV Globo se mobiliza para colocar mais gente no BBB22

As críticas ao marasmo na casa mais vigiada do Brasil não ressoam apenas do lado de fora dos Estúdios Globo. Nos bastidores do BBB22 também há insatisfação com os resultados oferecidos pelo elenco do reality até aqui. Nesta sexta-feira (04/02), a coluna LeoDias obteve informações sobre uma intensa mobilização nos corredores da emissora para reforçar o time de confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Fontes ouvidas pela coluna LeoDias confirmam essas informações. No centro de produção da TV Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Estúdio A foi isolado para os preparativos. Só os envolvidos na operação têm acesso ao local. Não se sabe se o programa terá apenas um novo nome no elenco. A expectativa é de que o novo personagem

A decisão seria mais uma tentativa de movimentar o jogo, que vem sendo considerado morno demais até aqui. seja confinado no próximo domingo e permaneça na casa do BBB por, pelo menos, uma semana.

Leo Dias / Metrópoles