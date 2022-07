TV Marajoara canal 50.1 inclui o programa Educação Ananindeua em sua grade de programação

O Movimento Educação Ananindeua é uma iniciativa que envolve a Prefeitura Municipal de Ananindeua, empresas e entidades interessadas em promover inclusão social por meio de trabalhos que levem o conhecimento a todos indistintamente.



Assim, de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h45 às 9h e de 14 às 15h, a TV Marajoara Canal 50.1 Digital começa a levar ao ar este que é um dos maiores projetos educacionais já vistos na região metropolitana de Belém, o Educação Ananindeua, que levará a todos conhecimentos gerais em todas as áreas, especialmente do currículo escolar normal como Matemática, Português, ciências naturais e biológicas; geografia, história e línguas estrangeiras (Inglês e espanhol).



Pela grade de programação o telespectador poderá ver seu nível de conhecimento, se atualizar com a modernidade do ensino e acompanhar a agenda das aulas com seus horários e dias assim como ocorre dentro das escolas.



O Educa Ananindeua se dirigirá ao público infantil, jovem e adultos inseridos no EJA e a todo cidadão que deseje se atualizar em quaisquer áreas do conhecimento e ensino convencional.

GRADE DE PROGRAMAÇÃO