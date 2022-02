Twitter Articles: recurso deve permitir tuites mais longos

Cinco anos depois de aumentar o tamanho dos tuítes dos clássicos 140 caracteres para os atuais 280, o Twitter estuda permitir que as mensagens na rede sejam ainda mais longas. Um recurso chamado Twitter Articles, as famosas threads, que por aqui são chamadas de fios, podem ter menos tuítes para seguir.

A intenção da rede com o Twitter Articles é permitir que os usuários possam escrever artigos ou algum outro tipo de texto mais extenso na rede social. Porém, uma tela compartilhada pela insider Jane Manchun Wong mostrou que esses textos longos não devem aparecer diretamente na timeline do Twitter.

A tela compartilhada por Wong mostra que haverá uma seção dedicada especialmente para os textos mais longos escritos pelo Twitter Articles. Mesmo que o usuário não tenha escrito nenhum artigo com auxílio da nova ferramenta, a sessão estará presente no perfil do usuário.

Por enquanto, não existem muitas informações sobre o novo recurso, como qual a quantidade máxima de caracteres que poderá ser usada em textos escritos com o novo recurso. Também não se sabe se o mesmo será gratuito e nem sequer se será de fato disponibilizado para os usuários.

Melhores amigos no Twitter

Para se manter relevante em um mercado cada vez mais feroz de redes sociais, além do Articles, o Twitter colocou em testes uma função que permite o compartilhamento de tuítes apenas para um número selecionado de seguidores, assim como ocorre com o “Close Friends” nos Stories do Instagram.

Diferente do Twitter Articles, essa função já foi disponibilizada para alguns usuários em caráter de testes, e vem sendo chamado provisoriamente de “Flock”. O anúncio oficial do recurso ocorreu em julho do ano passado, mas ainda não há uma data para a chegada do recurso a toda a comunidade.

Via: Mac Magazine