Twitter atualiza o design das DMs do Android; entenda

Na última sexta-feira (30), o Twitter anunciou que lançou uma nova interface de usuário para DMs don Android. Agora, os usuários do sistema possuem acesso a uma interface mais moderna para acessarem as suas mensagens diretas, seguindo o design que já era oferecido ao restante da rede social.

Essa modernização é uma sequência do projeto do Twitter de tentar igualar a experiência de um usuário do Android com o usuário do iOS.

A nova atualização também trás outros aprimoramentos, como:

Melhoria do encaminhamento dos tweets;

Contexto para pedidos de mensagens;

Certificações de leitura mais claras;

Introdução de melhorias no desempenho de rolagem da interface;

Capacidade de resposta aprimorada.

Quando os usuários do Android abrem as suas DMs agora, eles não estão vendo mais o design quadrado, ou de “boxy”, ao qual estavam acostumados, mas sim uma interface redesenhada. Uma das grandes mudanças no layout é a visualização das solicitações de mensagens de pessoas que possam conhecer e a mudança do menu de três pontinhos do canto superior direito que foi substituído por um ícone de “Configurações”, ou “Settings”.

Para facilitar o acesso do usuário, em fevereiro deste ano, o Twitter lançou a possibilidade de fixarem até 6 conversas da DM no topo da caixa de mensagens. Em março, a rede social lançou a ferramenta de busca por mensagens específicas dentro das DMs. Ambas as atualizações vieram em decorrência do trabalho do Twitter em melhorar a experiência dos usuários dentro dos chats de mensagens diretas, o que se seguiu com a mudança na interface na última sexta-feira.

antes e depois DM Twitter Crédito: Twitter

Arquivos revelam quais nomes da tecnologia tentaram ajudar Musk na compra do Twitter

Novos arquivos vazados mostram grandes nomes da tecnologia que quiseram ajudar Elon Musk na compra do Twitter. É a primeira vez que a troca de mensagens do magnata com aliados vem à tona.

Os documentos vieram a público alguns dias antes do início da disputa judicial, que está marcada para ocorrer 17 de outubro e tem previsão de durar cinco dias. O julgamento irá definir se o bilionário poderá abandonar sua oferta de aquisição da plataforma por US$ 44 bilhões.

Fonte: Olhar Digital