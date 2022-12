Twitter beneficiou esquerda nas eleições do Brasil, supõe Musk

Neste sábado (3), Elon Musk, CEO do Twitter, levantou a suspeita de a esquerda brasileira ter sido favorecida pela plataforma durante as eleições deste ano. A declaração do bilionário foi em resposta a um usuário sobre eleições possivelmente manipuladas pela gestão anterior.

Ei, Elon Musk, você pode descobrir quais outras eleições foram “manipuladas” pelo antigo regime do Twitter. Obrigado – escreveu o internauta.

Em

resposta, Musk disse ter visto “muitos tuites preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil”.

O magnata então constatou que, havendo precisão das desconfianças levantadas por tais tuites, é possível sim que tenha havido favorecimento.

– Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda – afirmou Musk.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/MICHAEL REYNOLDS