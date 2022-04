Twitter bloqueia o código-fonte para evitar sabotagem da equipe

Após a venda para o bilionário Elon Musk ser anunciada, o Twitter decidiu bloquear mudanças na plataforma até esta sexta-feira (29), tornando mais difícil para os colaboradores fazerem mudanças não autorizadas. A informação foi divulgada pelo site Bloomberg e obtida com fontes ligadas ao assunto.

De acordo com uma das fontes, o Twitter impôs a proibição temporária para impedir que funcionários que possam estar insatisfeitos com a venda da rede social para o bilionário Elon Musk “se tornem desonestos”. Por enquanto, a plataforma não permitirá atualizações de produtos, a menos que sejam críticas para os negócios.

Com o bloqueio, as mudanças na plataforma exigirão a aprovação de um vice-presidente. Muitos dos funcionários da empresa teriam ficado agitados com a ideia de Musk assumir o comando e quais mudanças podem vir com a nova gestão.

FUTURO DO TWITTER

Ao anunciar o acordo, Elon Musk falou sobre a importância da liberdade de expressão no Twitter. Além disso, o bilionário já indicou que quer abrir o código do algoritmo da rede social, que orienta, por exemplo, a exibição de posts.

– Quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando “bots” (robôs) de spam e autenticando todos os humanos – declarou.

Fonte: Pleno News