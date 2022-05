Twitter começa a testar a ‘Roda’, sua versão dos melhores amigos do Instagram

O Twitter anunciou nesta terça-feira (3) que está testando um novo recurso que vai permitir aos usuários restringir quem pode receber determinados tuítes. O Twitter Circles, que em português recebeu o nome de Roda do Twitter, vai funcionar mais ou menos como a lista de melhores amigos dos stories do Instagram.

Cada usuário pode colocar até 150 seguidores na Roda, porém, por enquanto, o recurso está restrito apenas para alguns usuários selecionados de maneira aleatória. De acordo com o Twitter, o número de usuários com o recurso disponível ainda é bem baixo, já que os testes estão em fases iniciais.

Pode entrar, mesmo sem montar

Durante os testes, mesmo que um determinado usuário ainda não tenha acesso a criação das Rodas, ele pode ver os tuítes restritos de um usuário caso seja colocado no círculo dele. O Twitter vai recomendar pessoas com as quais os usuários mais interagem para que sejam mutuamente adicionados às Rodas.

O mais provável é que da mesma forma como funciona com os melhores amigos do Instagram, a Roda do Twitter seja usada para reunir os amigos mais próximos, o que pode permitir que neste espaço o Twitter volte a ser o que era lá no começo, uma espécie de diário, praticamente só com amenidades.

Oportunidade de negócios?

No momento de montar uma roda, os usuários poderão adicionar pessoas que não as seguem, porém, essas não poderão ver os tuítes. No caso das respostas, elas também só podem ser visualizadas por pessoas que estejam dentro daquela Roda. Ou seja, nada vaza, a não ser por prints.

Os usuários não são avisados quando são adicionados ou removidos de um determinado círculo, além disso, pessoas podem ser adicionadas e removidas de uma Roda a qualquer momento. Isso permite uma certa discrição e uma oportunidade de negócios, como a venda de vagas na Roda, por exemplo.

O processo para restringir um tuíte é o mesmo usado atualmente para restringir as respostas a uma postagem. Basta clicar no ícone oval acima da caixa de texto e alterar o público de “Todos” para “Roda do Twitter”.

Fonte: TechCrunch