Twitter começará a ocultar contas bloqueadas e silenciadas da guia Explorar

O Twitter está preocupado em garantir que os usuários não vejam nada desconfortável ou que seja de perfis que você tenha silenciado/bloqueado. A plataforma está trabalhando em atualizações para ocultar as palavras-chave e contas em mais áreas da rede social.

Tanto na web como nos aplicativos iOS e Android, as pessoas não verão mais as postagens de contas silenciadas e bloqueadas na guia Explorar ou na barra lateral que mostra o que está acontecendo. Além disso, não irá aparecer em e-mails do Twitter ou notificações baseadas em demais eventos.

A mudança é bem recebida pelos internautas, principalmente para quem quer ter mais controle sobre o que está vendo no Twitter, tendo a garantia que nada aparecerá fora de seu feed. Também pode ajudar as pessoas a evitar spoilers na barra lateral se eles silenciarem o nome de um programa, jogo ou filme.

O Twitter também testou outros recursos com objetivo de evitar assédio nos últimos meses. Sendo assim, a rede social experimentou uma forma de segurança que acaba bloqueando automaticamente e temporariamente contas que “podem usar linguagem prejudicial ou enviar respostas repetitivas e não convidadas”. Já em outubro do ano passado, adicionou uma maneira de remover seguidores indesejados sem precisar bloquear a conta por primeiro.

Fonte: Olhar Digital