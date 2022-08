Twitter derruba perfis que vendiam remédios abortivos

O Twitter decidiu suspender seis contas na plataforma que promoviam a venda ilegal de medicamentos abortivos. A medida atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com o MP, o caso veio à tona após uma denúncia feita em abril revelar a existência dos perfis e ainda uma rede de apoio para a prática de abortos no país.

Ao decidir suspender as contas, o Twitter explicou que os perfis violavam os termos de serviço da plataforma, assim como as regras e as políticas da empresa.

Em nota, o MPF explicou que a “venda de medicamentos online é uma atividade permitida exclusivamente a farmácias e drogarias e somente com a devida licença sanitária e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo proibida a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial”.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay