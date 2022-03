Twitter estuda maneira de permitir collabs entre contas diferentes

Depois do Instagram, o Twitter também está trabalhando em uma forma de permitir que mais de um usuário criem juntos um mesmo tuite, a famosa collab. O recurso, que ainda está em estudo, está sendo chamado de “Collaborations”.

Até o momento, as collabs do Twitter ainda não foram disponibilizadas publicamente para todos os usuários da rede social. Porém, já se sabe que o recurso precisará do aceite do outro usuário para poder funcionar.

Ao que tudo indica, este é um plano do Twitter para facilitar a concessão de créditos aos criadores de conteúdos. Além disso, também pretende dar aos influenciadores uma maneira mais fácil de divulgar ações em parceria com marcas.

Fonte: Techcrunch