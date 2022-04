Twitter indicará outros aplicativos para evitar assédio dentro da rede social

Para evitar assédio, o Twitter está recorrendo a desenvolvedores externos para obter ajuda. Em um novo teste, a plataforma recomendará outros aplicativos como uma medida adicional que os usuários podem adotar em relação às ferramentas integradas.

Com a atualização, o Twitter apresentará recomendações para uma série de outros aplicativos quando um usuário bloquear ou silenciar outra pessoa. Até o momento, os aplicativos incluem o ‘Block Party’, ferramenta que permite que as pessoas bloqueiem automaticamente contas que possam ser fonte de assédio, ‘Bodyguard’, que pode moderar respostas automaticamente e o ‘Moderate’, que ajuda os usuários a gerenciar suas menções.

Por mais as ferramentas já estavam disponíveis, os internautas do Twitter precisavam procurar esses serviços para configurá-los. Agora, a rede social os recomendará em seu aplicativo e site, juntamente com suas próprias ferramentas de bloqueio e silenciamento.

Como observa o TechCrunch, a mudança também é o mais recente sinal de que o Twitter está, mais uma vez, fazendo incursões entre desenvolvedores de terceiros com os quais às vezes teve um relacionamento tumultuado. Os aplicativos de moderação são apenas um punhado de um conjunto mais amplo de aplicativos de terceiros Serviços O Twitter está promovendo como parte de sua renovação plataforma de desenvolvedor . Eventualmente, o Twitter poderia recomendar outros aplicativos especializados em várias partes de seu serviço, disse a empresa ao TechCrunch, embora não tenha oferecido detalhes.

