Twitter inicia testes de recurso que permitirá duas contas criarem um único post

O Twitter começou a testar um recurso de “CoTweets”, que permitirá que duas contas da plataforma criem uma única postagem. A ferramenta é muito parecida a de collabs do Instagram, que mostra um post no feed de dois perfis diferentes.

O Twitter confirmou ao portal The Verge que realmente está testando a ferramenta e selecionou alguns usuários para experimentar os CoTweets. “Continuamos a explorar novas maneiras de as pessoas colaborarem no Twitter”, explicou o porta-voz da rede social, Joseph J. Nuñez.

“Estamos testando CoTweets por um tempo limitado para saber como pessoas e marcas podem usar esse recurso para crescer e alcançar novos públicos e fortalecer suas colaborações com outras contas”, continuou.

Para compartilhar a postagem entre duas pessoas, será necessário que uma delas crie o tweet e convide o outro usuário. Após aceitar o convite, os usuários discutem o assunto por DM e depois publicam a versão final.

Apesar da publicação ser em parceria, as respostas parecem ser direcionadas apenas ao autor principal, ou seja, quem começou o processo de CoTweet.

Twitter processa governo da Índia por abuso de poder

O Twitter entrou com um processo contra o governo da Índia para contestar algumas ordens de retirada de publicações da plataforma. Segundo o portal TechCrunch, a rede social afirmou que o governo abusou de seu poder ao ordenar a exclusão de diversos tweets.

Entre as publicações e perfis que constavam na lista para exclusão, muitos denunciavam algumas políticas do governo indiano e criticavam o primeiro-ministro Narendra Modi.

A plataforma atendeu parcialmente os pedidos, já que com a novas regras da Índia, o Twitter possui poucos recursos para contestar individualmente os pedidos de remoção feitos pelo governo.

Fonte: The Verge