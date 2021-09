Twitter lança Comunidades com grupos e tópicos ‘fechados’

Nesta quarta-feira (8), o Twitter iniciou os testes do recurso chamado Comunidades. A novidade permite que usuários conversem sobre temas específicos em grupos formados por pessoas que compartilham o mesmo interesse.

Semelhante aos “subreddits” do fórum Reddit, os usuários podem escolher tuitar diretamente para as pessoas que fazem parte de uma comunidade. Além disso, apenas os membros do grupo têm autorização para responder essas mensagens.

Agora você pode encontrar e se conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você de uma nova forma: Comunidades



A partir de hoje, estamos testando um jeito diferente de aproximar as pessoas em torno de seus temas de interesse. Segue o fio para mais detalhes 🧶 https://t.co/2jUL81n8dw — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) September 8, 2021

A principal diferença entre as Comunidades e os subreddits é que todas as postagens são públicas. Então, mesmo pessoas que não fazem parte do grupo podem ler, citar e até denunciar os conteúdos.

Lançamento limitado

Conforme a plataforma, as primeiras Comunidades são focadas em cães, clima, tênis sneakers, skin care e astrologia. A princípio, a criação de grupos será limitada e acessível apenas para contas que postam publicações em inglês.

A novidade está disponível para alguns usuários do iOS através de uma guia dedicada na parte inferior do app do Twitter. Enquanto isso, as pessoas que usam a versão web da rede social poderão acessar os grupos em um link na lateral do site.

Os donos de dispositivos Android poderão apenas ler os tuítes das Comunidades durante o lançamento do recurso. Contudo, a plataforma já confirmou que adicionará mais funcionalidades ao sistema operacional “em breve”.

here ya go pic.twitter.com/EOlgjN724x — Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021

Reddit brinca com as semelhanças

Após o Twitter revelar a estreia das Comunidades, o perfil oficial do Reddit não perdeu a oportunidade de brincar com as semelhanças. Então, o social media do site respondeu à notícia com um antigo meme “Interessante”, com a atriz Miranda Cosgrove.

Entrando na brincadeira, o Twitter Communities replicou o post com uma recente reprodução da cena na nova fase do seriado iCarly. Aparentemente, a “cópia” não estremeceu a relação entre as duas empresas e ainda serviu para divertir os usuários.

Fontes

CNBC Twitter Brasil