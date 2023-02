Twitter lança plano de até R$ 60 ao mês no Brasil para ter selo azul

O Twitter Blue , plano pago da rede social, chegou ao Brasil. Sem qualquer anúncio, o recurso começou a aparecer para usuários brasileiros nesta quinta-feira (8).

A assinatura dá direito a um selo azul de verificação para qualquer usuário que pagar uma taxa mensal. Além disso, o Twitter Blue permite que usuários testem novas ferramentas e publiquem vídeos mais longos. Em breve, também será possível ver 50% menos anúncios e ter as próprias publicações priorizadas pelo algoritmo.

O preço praticado pelo Twitter Blue no Brasil varia de acordo com o dispositivo no qual a assinatura é feita. A reportagem acessou a novidade no Android, no iOS e na web, e os preços são os seguintes:

Twitter Blue no Android

R$ 60 por mês (o aplicativo diz que essa é uma oferta por tempo limitado)

Twitter Blue no iOS

R$ 60 por mês (o aplicativo diz que essa é uma oferta por tempo limitado)

Twitter Blue no computador

R$ 42 por mês

R$ 440 no plano anual (o equivalente a R$ 36,67 por mês, mas a cobrança é feita de uma vez)

A taxa mais alta no Android e no iOS pode ser explicada pela cobrança de 30% das lojas de aplicativos do Google e da Apple. Mesmo com essa taxa, porém, os R$ 42 iriam para R$ 54,60.

A reportagem não conseguiu localizar o Twitter para entender as diferenças de preço e perguntar qual será o valor cobrado nos dispositivos móveis após o “tempo limitado” da oferta. Desde que passou por demissões em massa , a empresa não tem mais uma equipe de assessoria de imprensa.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jeremy Bezanger