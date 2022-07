Twitter lança recurso que permite a usuário se desmarcar de menções

Os usuários do Twitter agora podem se desmarcar de menções na plataforma. Lançado na segunda (11), o novo recurso, chamado de ‘não me @ mencione’, permite aos usuários saírem de conversas das quais não querem participar.

“Às vezes você quer ficar de fora”, diz o tuíte lançado pela companhia. “Assuma o controle das suas menções e deixe uma conversa com o ‘não me @ mencione’, agora disponível para todas as pessoas no Twitter.”

Para se desmarcar de menções, basta o usuário ir ao menu de ação (os três pontos ao lado do tuíte) no Twitter e selecionar a opção “Sair desta conversa”.

Ao se retirar da publicação, o nome do usuário permanece, mas em tom acinzentado. Além disso, as pessoas não podem mencioná-lo novamente na conversa nem no tópico. Notificações relacionadas também são desativadas.

O Twitter apresentou o conceito do recurso no ano passado. À época, a plataforma dizia ter interesse em ajudar os usuários a controlarem “atenção indesejada”.

Twitter quer diminuir mensagens abusivas

A ferramenta que permite ao usuário se desmarcar de menções no Twitter surge no momento em que a empresa tenta desenvolver soluções antiabuso.

Em setembro, por exemplo, o Twitter começou a testar um recurso chamado Modo de Segurança. A partir dele, os usuários conseguem filtrar mensagens de abuso a partir de um algoritmo que identifica e bloqueia, para a vítima, contas com discursos de ódio direcionados.

Outro recurso da plataforma permite aos usuários selecionarem quem pode responder a um tuíte. As opções vão desde pessoas seguidas a contas mencionadas na publicação. O Twitter também quer dar maior flexibilidade e poder aos usuários, incluindo a opção de excluir tuítes antigos nos quais são mencionados.

Fonte: Olhar Digital

Com informações do The Verge e Tech Crunch