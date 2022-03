Twitter libera recortes de áudios do Spaces para usuários do iOS

O Twitter está testando um novo recurso para o Spaces, sua ferramenta de salas de áudio, para alguns usuários selecionados da ferramenta que a usam no sistema iOS. Segundo a empresa, a atualização permitirá que os hosts façam recortes de até 30 segundos dos áudios dos Spaces.

Os recortes dos Spaces poderão ser gravados e compartilhados com todos os usuários do Twitter que também usem o sistema iOS, que poderão ouvir os clipes em suas timelines. Em breve, o recurso também chegará para os usuários do Android e da versão do Twitter para navegadores na web.

Em breve, o Twitter também pretende permitir que todos os usuários possam fazer os recortes nos áudios dos Spaces, e não apenas os hosts. “Não há limite para o número de clipes de áudio que podem ser criados e eles ficarão na plataforma por 30 dias”, declarou o Twitter ao Techcrunch.

Fonte: Olhar Digital