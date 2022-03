Twitter melhora busca por mensagens específicas na DM

O Twitter está melhorando as suas pesquisas de DM para ajudar os usuários a encontrar qualquer conversa de maneira exata. O aplicativo permite que os internautas usem a barra de pesquisa na caixa de entrada da DM para encontrar mensagens específicas.

Agora, basta digitar uma palavra-chave ou nome, escolher a guia “Mensagens” e ver todas as mensagens relevantes, incluindo até as mais antigas. A plataforma de rede social ainda não mencionou quais são as plataformas que suportavam o recurso.

O Twitter introduziu a ferramenta de pesquisas em 2019, quando ficaram disponíveis para usuários de aplicativos iOS. Só que até 2021, o recurso não chegou para o Android, tendo apenas uma versão atualizada que permitia pesquisas de seu histórico completo ao invés dos tópicos recentes. Além disso, a empresa sugeriu a capacidade de pesquisar o conteúdo da mensagem no final de 2021, sendo que precisou de mais tempo para entregar a atualização.

Twitter permite gravar GIF diretamente do aplicativo iOS

Novidades para que ama usar o Twitter! Agora, você pode criar GIFs diretamente da câmera do aplicativo no iOS. O novo recurso é uma maneira mais útil de compartilhar clipes curtos na linha do tempo e ainda sem precisar enviar um vídeo por completo.

Para gravar o GIF é fácil, basta ir no aplicativo para iOS, apertar o botão de novo tuíte, tocar no ícone da foto e depois no ícone da câmera. Verifique se está no modo GIF e pressione o botão de gravação, assim, terá o GIF em loops, da mesma forma que os Boomerangs do Instagram.

Fonte: Olhar Digital.