Twitter: não pagantes só podem ver 600 posts por dia, diz Elon Musk

Elon Musk afirmou neste sábado (1º) que usuários que não assinam o Twitter Blue só podem ver 600 publicações por dia na rede social. Para quem é assinante, o número sobe para 6 mil.

A limitação é ainda maior para quem criar novas contas e não pagar pela verificação. Este público está restrito a ver apenas 300 publicações diariamente.

“Limites de taxa aumentando em breve para 8000 para verificado, 800 para não verificado e 400 para novo não verificado”, ponderou Musk.

A confirmação de Musk veio após usuários do Twitter reclamarem na manhã deste sábado que não conseguiam acessar a rede social depois de atingirem o limite diário.

Segundo o dono do Twitter, os limites são temporários e servem para “lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema”. A empresa não deu mais detalhes sobre o tema.

A reportagem não conseguiu questionar a companhia sobre mais informações a respeito da mudança, já que, sob o comando de Musk, a empresa deixou de ter uma assessoria de imprensa. Desde março, os emails enviados à equipe de comunicação do Twitter são automaticamente respondidos com um emoji de cocô.

Desde que assumiu a plataforma, em outubro do ano passado, Musk vem se esforçando para fazer com que mais e mais usuários assinem o Twitter Blue. O pacote dá direito a ferramentas exclusivas, além do famoso selo de verificação de conta. No Brasil, o valor mensal é de até R$ 60.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jeremy Bezanger