Twitter passar a permitir fixar até seis as conversas no chat da DM

Se você está acostumado a fixar as suas conversas em outros aplicativos, como WhatsApp, agora pode passar a fazer o mesmo nas conversas no Twitter. A ferramenta permite fixar as conversas no chat da DM e está disponível para todos no Android, iOS e na versão web, não precisando mais ser um assinante.

Além disso, a funcionalidade é familiar, não muito diferente das demais. No celular, você só precisa deslizar uma conversa favorita para a direita e tocar no botão para se locomover até o topo da sua caixa de entrada. Você pode fixar até seis conversas dessa maneira.

Inclusive, todas as conversas marcadas como favoritas serão organizadas da mais recente para a mais antiga, com o acesso posicionado de forma estratégica. A iniciativa ér deixar as conversas com amigos ou familiares no foco, pensando em incentivar mais interações privadas do que antes.

A novidade do Twitter acontece alguns meses depois que o recurso de conversa chegam aos internautas que assinam a plataforma, mais especificamente em novembro de 2021. A empresa disse que usaria as assinaturas para oferecer acesso antecipado a recursos e também a fixação de DM como uma das primeiras.

A versão mais ampla disponibiliza a noção de quanto. tempo demora para que um teste ou recurso que era apenas para assinantes se torne acessível para todos os usuários.

Fonte: Engadget