Twitter percebe recorde em pedidos de dados de conta

Ao publicar o 20° relatório de transparência, os usuários do Twitter se preocupam quanto a continuar usando a rede social. No relatório consta os detalhes sobre abusos de informações pessoais que, por enquanto, não são animadores.

Entre julho e dezembro de 2021, os números de requerimentos de dados das contas do Twitter crescerem. Ao todo, foram 47.572 solicitações legais de 198.931 contas de usuários do aplicativo.

Os veículos de comunicação enfrentaram muito mais pressão em relação às solicitações. O governo estava com uma alta em pedidos de dados do jornal e dos jornalistas certificados. Esses jornalistas foram responsáveis pelo aumento de 103% em relação ao último relatório do Twitter, com 349 contas constando nos votos. A empresa enxerga essas tentativas como ameaças em expansão contra os profissionais de comunicação e à liberdade de imprensa.

A Índia foi responsável pela maior parte das solicitações direcionadas aos meios jornalísticos, que no total deu 114 vindos do país. Quem não fica muito atrás é a Turquia, que fez 78 pedidos e a Rússia, que fez 55. Unindo os governos no total, conseguiram impedir 17 tweets de usuários.

Anteriormente, os pedidos vindos dos Estados Unidos eram equivalentes a uma parte excessivamente maior do volume final, comparado aos outros países, e já chegaram a 20% em cima de 39% das contas específicas. Com 18%, a Rússia permanece no seu posto de segundo país a abrir requerimentos e dentro desses dezoito, ela caiu 20% durante 6 meses.

O Twitter falou que ainda está negociando ou limitando o acesso à informação que consegue e negou 31% das solicitações que os Estados Unidos fizeram, o que ajudou a reduzir 60% da média de todos os outros países. A empresa também foi contra 29 tentativas civis de reconhecer usuários anônimos dos EUA e usou a Primeira Emenda da lei estadunidense para sustentar seu argumento.

Porém, não tiveram muito êxito quando informaram aos usuários que as solicitações foram feitas e a empresa pretende ainda ganhar um recurso por lei para que possam divulgar mais detalhes sem serem barrados.

Fonte: Olhar Digital