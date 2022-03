Twitter permite gravar GIF diretamente do aplicativo iOS

Novidades para que ama usar o Twitter! Agora, você pode criar GIFs diretamente da câmera do aplicativo no iOS. O novo recurso é uma maneira mais útil de compartilhar clipes curtos na linha do tempo e ainda sem precisar enviar um vídeo por completo.

Para gravar o GIF é fácil, basta ir no aplicativo para iOS, apertar o botão de novo tuíte, tocar no ícone da foto e depois no ícone da câmera. Verifique se está no modo GIF e pressione o botão de gravação, assim, terá o GIF em loops, da mesma forma que os Boomerangs do Instagram.

Por outro lado, como a maioria dos GIFs são e tuítes, não aparece uma maneira de compartilhar o vídeo facilmente fora da plataforma. Ou seja, ao clicar com o botão direito do mouse no GIF, o Twitter mostrará apenas a opção “Copiar endereço do GIF” e não há opção para salvar um GIF no seu dispositivo.

O recurso já está disponível no iOS, mas somente para iPhone no momento. De acordo com a porta-voz do Twitter, Stephanie Cortez, disse que a estará “coletando feedback para informar atualizações futuras”, mas não forneceu uma linha do tempo sobre se ou quando isso pode acontecer.

Fonte: Olhar Digital