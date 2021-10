Twitter quer alertar os usuários caso a conversa esteja perto de se tornar briga

Você já perdeu o controle de alguma conversa no Twitter e percebeu que a troca de mensagens estava ficando mais acalorada? A empresa informou que está testando um novo recurso chamado “Heads Up” no iOS e Android que servirá como uma espécie de antídoto para desinformação e brigas.

Além do aviso de intensidade, há também uma tela que irá destacar algumas regras principais para desenvolver uma conversa saudável na plataforma, como se lembrar de que há uma pessoa do outro lado, focar em fatos e considerar o valor de opiniões diferentes, fazendo com que a visão do outro possa ajudar a fortalecer sua perspectiva.

Twitter testa avisos para quando as conversas fugirem do controle – Imagem: Twitter

Muito parecido ao Birdwatch, que é o esforço da comunidade do Twitter para combater a desinformação com notícias e contexto informado, o recurso é um incentivo para capacitar os usuários da empresa.

Isso porque é difícil evitar 100% as conversas tóxicas e esta é uma forma de escolher por uma discussão mais sábia. Por outro lado, a novidade não é um substituto para ferramentas que podem realmente ajudar as pessoas a evitar o assédio ou problemas mais graves.

Fonte: Engadget