Twitter quer que usuários compartilhem tuítes ao invés de tirar print; entenda

As capturas de tela, ou prints, das publicações do Twitter são as formas mais conhecidas e usadas pelos usuários para compartilhar os tuítes com os amigos ou apenas publicá-los em outras redes sociais. Sabendo dessa situação, agora a plataforma apresenta um pop-up para diversas pessoas onde pede que compartilhem o respectivo tuíte ao invés de printá-lo.

Os usuários então recebendo tipos diferentes de pop-ups ao capturar a tela, algumas pessoas veem “Copiar link”, outras um botão de “Compartilhar Tweet” e ainda existe um terceiro, que é a aparição das duas frases ao mesmo tempo.

Esses pop-ups podem ser um teste do Twitter para incentivar os usuários a usarem mais a plataforma diretamente. Quando consomem os tuítes por meio dos prints, as pessoas não interagem com nenhuma ferramenta do aplicativo, e por isso esses usuários são menos “monetizáveis”.

Em agosto, o Twitter começou uma fase de experimentação que possibilitou a alguns usuários o uso do Twitter sem precisar criar uma conta. Nesse modelo, era permitido que as pessoas seguissem 50 perfis e respondessem aos posts, porém, não deixava que utilizassem o retuitar ou dar alguma curtida.

Twitter anuncia a ampliação de seu sistema de verificação de fatos

O Twitter anunciou nesta quinta-feira (6) a expansão do Birdwatch, seu sistema de verificação de fatos que conta com a ajuda dos usuários da plataforma. A partir de agora, os tweets verificados receberão notas públicas disponíveis para visualização de todos os usuários dos Estados Unidos.

Os usuários podem se inscrever para trabalhar como verificadores e avaliam publicações que podem conter informações enganosas. Durante a fase de testes, as notas feitas pelos verificados não ficavam disponíveis para todos.

