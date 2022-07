Twitter relata remover mais de um milhão de contas falsas por dia

Executivos do Twitter afirmaram que a rede social remove mais de um milhão de contas falsas por dia. A plataforma havia informado recentemente que as contas falsas e bots representavam menos de 5% do total de usuários que visualizam publicidades.

A preocupação com contas falsas no Twitter ganhou grande destaque após Elon Musk questionar a rede social sobre esses dados. O bilionário chegou a ameaçar suspender sua proposta de compra do Twitter caso as informações não fossem atualizadas.

Porém, a empresa aponta que a porcentagem de contas falsas se mantém inalterada desde 2013. Na época dos questionamentos de Musk, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, chegou a afirmar que a empresa removia ao menos meio milhão de contas falsas diariamente.

O Twitter não submete seus dados a uma análise externa, pois defende que, caso contratasse uma empresa terceirizada, teria que compartilhar dados confidenciais de seus usuários.

Twitter inicia testes de recurso que permitirá duas contas criarem um único post

O Twitter começou a testar um recurso de “CoTweets”, que permitirá que duas contas da plataforma criem uma única postagem. A ferramenta é muito parecida a de collabs do Instagram, que mostra um post no feed de dois perfis diferentes.

O Twitter confirmou ao portal The Verge que realmente está testando a ferramenta e selecionou alguns usuários para experimentar os CoTweets. “Continuamos a explorar novas maneiras de as pessoas colaborarem no Twitter”, explicou o porta-voz da rede social, Joseph J. Nuñez.

“Estamos testando CoTweets por um tempo limitado para saber como pessoas e marcas podem usar esse recurso para crescer e alcançar novos públicos e fortalecer suas colaborações com outras contas”, continuou.

Fonte: Olhar Digital