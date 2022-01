Twitter suspende a conta de Luciano Hang, dono da Havan

Na quarta-feira (12), o Twitter decidiu suspender a conta do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Ao entrar no perfil do empresário, aparece a mensagem “Conta suspensa. O Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter”.

Hang é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e é a segunda vez que ele tem uma conta na plataforma suspensa.

A primeira ocorreu em julho de 2020, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Por causa disso, Hang acabou criando um outro perfil no Twitter, o @LucianoHangBr. Esta é a conta que foi suspensa desta vez.

Nesta terça-feira (11), o Twitter já havia derrubado algumas publicações do pastor Silas Malafaia, também aliado do presidente Jair Bolsonaro.

O pastor chamou a rede de “vergonha” e questionou dizendo que os seus conteúdos foram removidos porque eram contra a Globo e em defesa do presidente Jair Bolsonaro.

Ele apontou que os dados que apresentou sobre a vacinação de crianças não eram fake news, e sim informações do Ministério da Saúde.