Twitter suspende suposta nova conta de Donald Trump

Apesar da suspensão, não há uma confirmação oficial de que a conta banida pertence a Trump e sua equipe

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teve mais uma conta suspensa no Twitter. Desta vez a página denominada @DJTDesk foi retirada do ar após ter sido lançada na última terça-feira (4/5).

A nova arroba seria uma alternativa de Trump para driblar as regras da rede do passarinho e se comunicar com seu público, segundo informações jornal Independent. Apesar da suspensão, não há uma confirmação oficial de que a conta pertence a Trump e sua equipe.

Ainda este ano, no mês de janeiro, quando manifestantes invadiram o Capitólio dos EUA, o Twitter e o Facebook decidiram banir a conta do então presidente dos Estados Unidos. Como justificativa, as redes sociais consideraram que Trump incentivou o ato anti-democrático.