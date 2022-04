Twitter tem lucro de 513 milhões de dólares no 1º trimestre

O Twitter teve lucro líquido de 513 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) no primeiro trimestre de 2022, o equivalente a 0,61 dólar por ação. O valor está bem acima do ganho de 68 milhões de dólares (R$ 341 milhões) registrado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira (28).

Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de 0,90 dólar, superando de longe a projeção de 0,05 dólar de analistas consultados pela FactSet.

A receita, por sua vez, teve expansão anual de 16% no trimestre, a 1,20 bilhão (R$ 6 bilhões) de dólares, ficando levemente abaixo do consenso da FactSet, de 1,23 bilhões de dólar (R$ 6 bilhões).

O Twitter informou também que sua base diária de usuários subiu para 229 milhões em março, ante 217 milhões em dezembro. Analistas consultados pela FactSet previam uma contagem de usuários de cerca de 226 milhões.

Na segunda-feira (25), a empresa de mídia social aceitou proposta de compra do bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, entre outros empreendimentos.

O valor da transação é de cerca de 44 bilhões de dólares (R$ 221 bilhões), e a expectativa é que o negócio seja concluído ainda este ano.

Fonte: *AE com Dow Jones Newswires