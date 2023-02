Twitter trabalha para oferecer serviços bancários no aplicativo

O Twitter começou a entrar com pedidos de licenças regulatórias nos Estados Unidos para adicionar ferramentas de pagamentos na rede social, de acordo com fontes ouvidas pelo Financial Times. Além disso, a empresa também começou a desenvolver o software que permitirá os novos recursos.

Segundo o Financial Times, Esther Crawford, diretora de gerenciamento de produtos do Twitter, é a pessoa responsável por traçar os projetos para inserir pagamentos na plataforma, e conta com a ajuda de uma equipe pequena. Os trabalhos estariam começando com esforços para armazenar e proteger dados bancários dos usuários.

Em novembro, Elon Musk já havia apresentado planos de transformar o Twitter em um super app , incluindo serviços bancários. Na ocasião, o bilionário afirmou que o objetivo era “permitir que as pessoas no Twitter possam enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo instantaneamente e em tempo real”.

Musk ainda chegou a dizer que o Twitter contaria com cartões, cheques e até empréstimos bancários. Além disso, o dinheiro aplicado pelos usuários no Twitter teria um rendimento interessante.

Depois de conseguir as licenças regulatórias nos Estados Unidos, o objetivo do Twitter é conseguir autorização para operar suas ferramentas financeiras também em outros países, segundo o Financial Times.

Oferecer recursos financeiros seria uma nova forma do Twitter ganhar dinheiro, já que a rede social vem perdendo anunciantes desde que Musk assumiu o negócio.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jeremy Bezanger