Uber lança pedido de corrida pelo WhatsApp no Brasil; veja como

A Uber anunciou nesta quinta-feira (24) que usuários poderão chamar um carro ou moto através do WhatsApp, sem a necessidade de ter o aplicativo instalado no celular. Neste primeiro momento, a novidade está disponível apenas nas cidades de Teresina (PI), São Luís (MA), Sobral (CE) e Juazeiro do Norte (CE).

“Aqueles que têm menos familiaridade com smartphones ou não têm espaço suficiente na memória do celular ganham mais uma maneira de chamar um Uber. Assim, pretendemos oferecer viagens para ainda mais pessoas, com o mesmo padrão de segurança da Uber que já é conhecido por todos”, afirma Fabio Sabba, diretor de comunicação da Uber no Brasil.

A novidade é fruto de uma parceria com o WhatsApp que já vinha sendo testada na Índia. Os planos são de expandir o recurso para mais cidades do Brasil no futuro.

Qualquer pessoa das cidades selecionadas pode pedir um Uber através do WhatsApp, mesmo quem ainda não tem conta no aplicativo da Uber. Nesse caso, o cadastro será feito na própria conversa do WhatsApp, em um processo equivalente ao do app.

Para solicitar uma corrida, basta enviar uma mensagem no WhatsApp para o número (11) 94488 3478. Em seguida, um menu mostrará as opções e o usuário deverá fazer login, solicitar a categoria e escolher a origem e destino da viagem.

Neste primeiro momento, é possível solicitar apenas viagens nas categorias UberX e Uber Moto. De acordo com a Uber e com o WhatsApp, os processos de segurança ao pedir uma corrida pelo mensageiro são os mesmos utilizados no aplicativo oficial.

Fonte: IG Tecnologia/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa