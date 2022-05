Uber passará a exigir selfies de passageiros para corridas pagas em dinheiro

A Uber anunciou nesta segunda-feira (23) que passará a exigir uma selfie dos passageiros que solicitarem corridas a serem pagas em dinheiro. Esta é uma demanda antiga dos motoristas da plataforma, que julgam que este recurso será importante para aumentar a segurança nas corridas.

A ferramenta foi batizada de “U-Selfie”, foi desenvolvida com apoio de pesquisas internas com os motoristas. Porém, em um primeiro momento, será exigida apenas para novos cadastros ou usuários que não tenham fornecido dados de um meio de pagamento digital, como um cartão de crédito ou débito.

Selfies não serão compartilhadas com motoristas

Selfies enviadas para pagamentos em dinheiro não serão compartilhadas com os motoristas, mas ficarão salvas nos servidores da empresa. Crédito: Uber/Divulgação

O objetivo das selfies para pagamentos em dinheiro é registrar uma imagem da pessoa que solicitar a corrida na Uber. A imagem será verificada junto com outros dados, como a verificação do CPF nas bases de dados dos sistemas de proteção ao crédito e outros documentos, como RG e CNH.

De acordo com a Uber, as selfies não serão compartilhadas com os motoristas e não passarão por nenhum tipo de verificação biométrica. No entanto, as imagens ficarão armazenadas nos servidores da empresa e poderão ser consultadas pela polícia no caso de investigações de eventuais crimes.

De acordo com a gerente de Operações para Segurança da Uber, Araceli Almeida, as selfies são um recurso importante para a segurança dos motoristas e até mesmo dos passageiros. Segundo a executiva, as imagens fornecerão um recurso adicional, que se unirá à verificação de documentos já existentes.

“A selfie vem como uma camada adicional à verificação de CPF dos usuários que já realizamos há muitos anos e para complementar a checagem de documentos. Tudo para dar mais tranquilidade para quem realiza viagens utilizando o nosso app”, declarou a Uber em nota.

