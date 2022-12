UBS Curuçambá Urbano já conta com o Ananin Sus Digital

A Unidade Básica de Saúde Curuçambá Urbano, localizada no bairro do Curuçambá, foi a 26ª unidade a integrar o Programa Ananin SUS Digital, que é o sistema de Prontuário Eletrônico nas unidades de saúde para agilizar o atendimento de pacientes e acabar com a utilização dos formulários de papel. A UBS iniciou o atendimento com o sistema informatizado na manhã de ontem, quarta-feira, 07.



O prefeito Doutor Daniel Santos e a Secretária de Saúde, Dayane Lima, acompanharam o primeiro atendimento já com o novo sistema na Unidade. A primeira paciente atendida foi Maria do Socorro Santos, de 55 anos.



Dona Maria do Socorro foi até a Unidade de Saúde para marcar uma consulta especializada com um Ortopedista e já saiu com sua marcação do local. “Vim aqui na UBS Curuçambá Urbano para marcar um ortopedista, pois sinto muitas dores. O atendimento foi bem rápido, e já estou saindo daqui com o meu médico”.



A enfermeira da unidade, Elen Moraes, falou de como a informatização na UBS está melhorando o serviço e agilizando os atendimentos devido ao cadastro de pacientes. “O sistema está facilitando muito nosso trabalho, não sou pela redução de uso do papel, mas também o atendimento fica registado, então sempre que a gente precisar, só abrir o sistema e está lá toda a ficha do paciente, isso facilita muito”.



O sistema do Ananin Sus Digital cadastra os pacientes, fazendo com que os médicos tenham acesso a todo o seu histórico para facilitar as consultas, além de realizar o agendamento para exames específicos no momento da consulta.

ANANIN SUS DIGITAL

O Ananin Sus Digital é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e tem um investimento de 4 milhões de reais, que inclui a internet de fibra óptica, novos computadores, impressoras, tabletes e qualificação dos servidores para que possam utilizar o programa. O Prontuário Eletrônico além de oferecer agilidade, traz também praticidade aos servidores e economia para o município, já que o sistema vai interligar todas as unidades básicas e de pronto atendimento.



Imagem: Ascom/PMA