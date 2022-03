Ucrânia: Feministas pedem fim do alistamento para mulheres

O grupo radical feminista Femen, nascido na Ucrânia, lançou uma nota pública em que exige que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, revogue um decreto que tornou obrigatório o alistamento de mulheres no serviço militar.

A nota, lançada há pouco mais de um mês, já previa a possibilidade de uma ofensiva russa contra a Ucrânia – que enfrenta soldados russos há oito dias.

Entre os argumentos usados no comunicado, cujo título é Hands off Women (Tirem as mãos das mulheres, em tradução livre), está o de que as mulheres “não possuem os mesmos direitos que os homens”, o que significa que não devem ter também “os mesmos deveres”.

Ainda segundo a nota, “o governo não tem moral para obrigar mulheres a participarem da guerra”.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O FEMEN exige que o presidente Zelensky revogue imediatamente o decreto que obriga o recrutamento para mulheres e sua mobilização forçada em caso de quaisquer guerras.

Mulheres e meninas podem participar de conflitos militares apenas voluntariamente. O governo não tem direito moral de forçar mulheres a participarem de guerras. Mulheres ainda não têm direitos iguais aos homens e por isso também não devem ter obrigações iguais.

Nenhuma de nós começou guerras.

Nenhuma de nós saqueou o Exército!

Nenhuma de nós deve morrer.

Tirem as mãos das mulheres!

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Rodrigo Jimenez