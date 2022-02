Ucrânia: Guerra já causou morte de 352 civis, sendo 14 crianças

A guerra deflagrada na última quinta-feira (24) após a invasão da Rússia no território ucraniano já teria matado ao menos 352 civis na Ucrânia, o que inclui 14 crianças. As informações foram divulgadas neste domingo (27), por veículos internacionais, com base em dados repassados pelos ministérios da Saúde e do Interior ucranianos.

De acordo com o governo ucraniano, foram registradas pelo menos 1.684 pessoas feridas, incluindo 116 crianças, ao longo dos quatro dias de guerra na região. Mais cedo, também no domingo, a Organização das Nações Unidas (ONU) havia informado que ao menos 240 pessoas teriam ficado feridas, incluindo 64 civis mortos, no embate.

Desde a última quinta, 368 mil refugiados deixaram a Ucrânia, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). Deste total, 156 mil cruzaram a fronteira com a Polônia, país que tem expressado forte apoio à Ucrânia e que já contava com cerca de 1,5 milhão de ucranianos em seu território antes da invasão.

A ONU ainda estima que a quantidade de refugiados ucranianos pode chegar a 4 milhões dependendo do andamento do conflito. A agência para refugiados tem presença na Hungria, Polônia e Romênia. A Eslováquia e a República Tcheca são atendidas pelo escritório regional em Budapeste, capital húngara.

