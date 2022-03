Ucrânia: Rússia sofreu cerca de 17 mil baixas militares na guerra

O Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia divulgou, nesta segunda-feira (28), que cerca de 17 mil militares russos morreram ou ficaram feridos desde o começo da invasão ao país, representando baixas nas tropas de Moscou.

O número de falecidos entre o lado adversário, contudo, não foi precisado pelo comando militar de Kiev.

Ainda segundo dados do Estado Maior da Ucrânia, de 24 de fevereiro até o início do dia de hoje, as forças da Rússia perderam, um total de 586 tanques, 1.694 veículos blindados de combate, 302 sistemas de artilharia, 95 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e 54 sistemas de defesa antiaérea.

Um comunicado do Estado Maior, que foi citado pela agência de notícias Ukrinform, ainda aponta para baixas de 123 aviões, 127 helicópteros, 1.150 veículos, sete navios, 73 caminhões-tanque de combustível, 66 veículos aéreos não tripulados táticos operativos, 21 equipamentos especiais e quatro lança-mísseis.

A nota oficial ainda indica que os dados estão sendo atualizados constantemente, e que o cálculo é difícil pela “alta intensidade das hostilidades”.

Na última sexta-feira (25), o Estado Maior da Rússia apontou que 1.351 militares do país morreram e 3.825 ficaram feridos no que o Kremlin chama de “operação militar especial” na Ucrânia.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/ALEXANDRA BEIER / POOL