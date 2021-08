UE envia aeronaves e bombeiros para países europeus afetados por incêndios

Duas aeronaves de combate a incêndios do Chipre estão prestando apoio à Grécia, além de uma equipe de extinção de incêndios encarregada de apoiar as operações em terra.

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (4) que enviará aviões, helicópteros e bombeiros para Itália, Grécia, Albânia e Macedônia do Norte para ajudar estes países a combater os incêndios.

Dois aviões modelo Canadair da França foram enviados para as áreas afetadas na Itália, informou o Executivo europeu, em um comunicado à imprensa.

Duas aeronaves de combate a incêndios do Chipre estão prestando apoio à Grécia, além de uma equipe de extinção de incêndios encarregada de apoiar as operações em terra, acrescenta a nota.

Além disso, dois helicópteros destinados a apoiar as operações na Albânia serão disponibilizados pela República Tcheca e pela Holanda. Já a Eslovênia enviará uma equipe de 45 bombeiros para a Macedônia do Norte.

Esta ajuda é articulada no âmbito do mecanismo de defesa civil da UE. A Comissão Europeia cobre pelo menos 75% dos custos relacionados com os transportes.

“Estamos trabalhando dia e noite para enviar ajuda, no momento em que os incêndios causam estragos na Europa”, comentou o comissário europeu encarregado da gestão de crises, Janez Lenarcic, agradecendo aos países contribuintes.

“A protecção civil da União Europeia vela para que todas as nossas ferramentas de combate aos incêndios sejam usadas da melhor forma possível. Trata-se de um excelente exemplo da solidariedade da União Europeia em caso de necessidade”, completou.

(crédito: STR / Eurokinissi / AFP)