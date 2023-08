Uepa abre concurso para 62 vagas de professores efetivos

Estão abertas as inscrições para interessados em participar do concurso público destinado à carreira de docente do Magistério Superior, na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Os salários oferecidos variam de acordo com os requisitos, além de haver progressão salarial. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição, até o dia 21 de setembro.

As vagas são para o regime de Trabalho de Tempo Integral, com carga horaria de 40h semanais, na Classe B, nível Assistente I. As lotações devem ser em um dos Departamentos do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), tanto na capital, Belém, quanto no interior.

O concurso destina-se ao preenchimento de 62 vagas e as provas serão realizadas no campus de Belém e nos campi da interiorização da Uepa, de acordo com o campus de lotação da vaga.

