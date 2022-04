UEPA abre inscrições com vagas para o Processo Seletivo Especial para Licenciatura em Música

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) abriu inscrições ao Processo Seletivo Especial (Prosel 2022-3), para o curso de Licenciatura em Música, as vagas são para o campi da Universidade em Belém, Santarém e Bragança.

Para o campus I serão destinadas 21 vagas, para o campus XII serão 30 vagas, e para o campus XXI serão 19 vagas. As inscrições podem ser feitas apenas de forma on-line. As vagas do Prosel 2022-3 são destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio em anos anteriores ou estão concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente referente ao período letivo de 20221.

A prova de musica será presencial e composta por duas etapas: Parte Escrita e Parte Prática de Execução Musical. A prova de musica valerá trinta pontos, distribuídos da seguinte forma: 20 pontos para a prova escrita e dez para a prática de execução musical, conforme detalhado no edital.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Mácio Ferreira / Arquivo Ascom Uepa