Uepa abre inscrições gratuitas para a II Jornada de Estágios de Saúde Coletiva, em Belém

A II Jornada dos Estágios de Saúde, organizada pela coordenação do curso de Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Pará (Uepa), está com inscrições abertas para participação no evento gratuito, realizado nesta quarta (23) e quinta-feira (24), no auditório do Laboratório de Cirurgia Experimental (LCE), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), bairro do Marco. Os interessados devem se inscrever no local de realização das atividades, sempre a partir das 14h.

Nos dois dias de programação, os relatos de experiências dos discentes irão abrir a Jornada. Logo em seguida, a banca de avaliação selecionará o melhor relato, que será premiado com honra ao mérito. Na quinta-feira (24), será realizada a palestra “Destaques dos Dados da Atenção Primária à Saúde no Estado do Pará: Apontamentos para o Olhar Sanitarista”, ministrada por Sâmela Stefane Correa Galvão, enfermeira graduada pela Uepa, mestra em Saúde Coletiva, especialista em Saúde da Família pela Residência Multiprofissional da Uepa e servidora na Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) como coordenadora de Saúde da Família.

Cintia Sá é aluna concluinte da graduação em Saúde Coletiva, e contou que no início dos estudos, os calouros não sabiam bem qual era o papel do sanitarista. “A graduação foi muito positiva e o curso veio para ser mais um forte cartão de visita entre todas as graduações de saúde da Uepa, porque a formação do sanitarista é fundamental, veio de fato para acrescentar. Os professores foram muito empenhados e incentivadores dos alunos. A nossa expectativa com a formação é das melhores. Como é um curso novo, esperamos que o campo de trabalho comece cada vez mais a se abrir para os sanitaristas, e que venham concursos também na área”, declarou.

A graduanda disse que já estagiou na Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no Ministério da Saúde (MS), e recentemente no Hospital Ophir Loiola (HOL) e na Unidade Estratégia de Saúde da Família Mucajá (ESF), no bairro da Sacramenta. “Pude atuar bem próxima dos agentes comunitários (ACS), e foi um importante aprendizado”. E é esse aprendizado que Cintia vai expor em um dos Relatos de Experiências da Jornada, abordando a saúde mental dentro do trabalho dos ACS.

Para a coordenadora dos estágios da Saúde Coletiva, professora Leila Hanna, o evento tem importância para a formação acadêmica e profissional na área da Saúde Coletiva ao promover um encontro enriquecedor entre estudantes, docentes e profissionais da saúde. Na ocasião, os estudantes poderão compartilhar suas experiências de estágio, conhecer diferentes abordagens e metodologias utilizadas no campo da Saúde Coletiva, e ainda estabelecer contatos que podem colaborar para suas trajetórias profissionais.

De acordo com a docente, a Jornada também reflete diretamente na melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. “Ao fomentar a discussão, a reflexão e a capacitação de futuros profissionais, a II Jornada de Estágios de Saúde Coletiva contribui para uma formação mais sólida e consciente, capaz de enfrentar os desafios complexos e dinâmicos da saúde pública. A participação representa um compromisso com a excelência na formação e um passo significativo em direção a um futuro mais saudável para todos”, disse.

A Saúde Coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar e o profissional bacharel em Saúde Coletiva é capaz de analisar os processos e as variáveis sociais por trás das doenças. É um profissional qualificado para construir um planejamento mais eficiente para a assistência prestada pelos serviços de saúde, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) como intersetorialmente. O curso da Uepa é pioneiro na capital Belém. Criado há quatro anos, realizará a formatura da primeira turma no próximo mês de setembro e a Jornada representa fechamento de uma etapa, como um espaço de diálogo entre os alunos e os docentes sobre as vivências nos ambientes de estágios.

Serviço:

II Jornada de Estágios de Saúde Coletiva

Dias: 23 e 24/08

Horário: 14h às 18h; com certificação para os alunos que participarem durante os dois dias de evento.

Local: Auditório do LCE/CCBS, Trav. Perebebuí 2.623. Marco.

