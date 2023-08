Uepa abre inscrições para atividades físicas e esportivas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está abrindo inscrições para atividades físicas e esportivas oferecidas pelo Núcleo de Extensão (Nuex) do Curso de Educação Física da instituição. As inscrições começaram hoje (16), e vão até o término das vagas.

As modalidades disponíveis são:

Ginástica funcional

Condicionamento físico

Hidroginástica

Natação

Para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente ao Nuex do Campus III da Uepa, localizado na Avenida João Paulo II, bairro do Marco. O horário de atendimento ao público é das 8h às 11h.

Os documentos necessários para a inscrição são:

Duas fotos 3×4

RG e CPF (certidão de nascimento para menores de 17 anos)

Comprovante de residência

Carteirinha de vacinação da Covid-19

Atestado médico (para todas as modalidades)

Atestado dermatológico (se optar por natação ou hidroginástica)

Atestado cardiológico (se tiver 60 anos ou mais)

Também é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de manutenção mensal de R$25,00.

As atividades físicas são abertas a toda comunidade, independentemente da idade, sexo ou condição física. O Nuex tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas e promover a saúde e o bem-estar da população.

Acesse o site da Uepa para mais informações sobre as atividades físicas e esportivas ofertadas pelo Nuex.

Foto: Murilo Souza (Arquivo Ascom Uepa)